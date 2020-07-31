Агент Рибейро: «Неймар превосходит Месси и Роналду технически и физически»

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Агент Вагнер Рибейро считает, что форвард «ПСЖ» Неймар может побороться за приз лучшему игроку мира.

«На сегодняшний день Неймар превосходит Месси и Криштиану технически и физически. Так что он достоин награды.

Разумеется, на приз претендуют Неймар, Мбаппе и Левандовски. Финал Лиги чемпионов определит лучших в мире.

Предстоит очень сложный финал, потому что у «Баварии» отличная команда», – сказал агент.

Напомним, в 2013 году Рибейро помогал осуществить переход Неймара в «Барселону» из «Сантоса».

По его словам, он и сейчас занимается делами бразильца – контролирует футбольные вопросы, а отец Неймара занимается остальным, в частности, инвестициями.

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