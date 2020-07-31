Луис Фернандес: «Неймар – игрок калибра Роналду и Месси, на уровне «Золотого мяча»

Бывший главный тренер Луис Фернандес оценил игру форвард парижан Неймара.

«Неймар находится на уровне «Золотого мяча». Его отношение к делу замечательно.

Я всегда любил Неймара, мне нравился он, когда еще играл в «Барселоне» с Месси и Суаресом. У меня была возможность оценить его координацию, язык тела, легкость и технику.

У меня в «ПСЖ» играл . В свой первый год в команде он был исключительным в тренировках и матчах. На второй год его интересовало уже что-то другое, но ты попадаешь под чары такого игрока. Иногда мы хотим копировать таких футболистов, но не можем.

То, что делает с точки зрения техники, исключительно. Мы видели Месси и . Неймар такого же калибра», – заявил Фернандес.