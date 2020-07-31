Неймар о «Золотом мяче»: «Месси и Роналду были не с этой планеты в последние 10 лет. Выиграть было бы честью»

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Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о своих шансах на «Золотой мяч».

«Месси и Роналду доминировали в борьбе за «Золотой мяч», потому что в последние 10 лет они были не с этой планеты. Для меня было бы честью выиграть эту награду.

Но все зависит от того, чего ты добиваешься на поле, от того, что ты помогаешь клубу побеждать – вот на чем я сейчас сосредоточен. Если так задумано, то все остальное встанет на свои места.

Победа в Лиге чемпионов – особенное событие. Но победить с «ПСЖ» означает войти в историю, и это то, зачем я здесь», – сказал бразилец.

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