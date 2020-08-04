Месси сообщил игрокам «Барсы» о желании уйти после 2:8 от «Баварии»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси хочет покинуть клуб.
Такое решение футболиста не стало сюрпризом для его партнеров по «Барсе», пишет журналист ESPN Жорди Бланко.
По данным источника, Месси сообщил одноклубникам о желании уйти сразу после поражения от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Футболисты не знали, каким образом аргентинец хочет этого добиться, но были проинформированы о его твердом намерении покинуть «Барсу».
Ранее стало известно, что Месси хочет играть за «Манчестер Сити». Вчера он по факсу известил «Барсу» о том, что хочет сменить клуб.
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