Ловрен о переходе в «Зенит»: «Мотивация – играть в топ-клубе и Лиге чемпионов»

Защитник рассказал о причинах переезда в Россию.

– Вы переехали из АПЛ в чемпионат России. В чем была ваша мотивация?

– Мотивация – играть в топ-клубе, играть в Лиге чемпионов. И попробовать что-то новое. Как вы знаете, я играл во Франции, Хорватии, в общей сложности семь лет в Англии. И сейчас хочется нового вызова.

Последние три года в «Ливерпуле» были для меня невероятными. Моя мечта сбылась. И я рад этому. Но людям свойственно что-то менять, чтобы почувствовать себя немного иначе. Я отдал «Ливерпулю» все что мог. И теперь хочу попробовать себя где-то еще, чтобы люди понимали, что я все еще хорош.

Я все еще могу играть на серьезном уровне. А «Зенит» в последние годы находится на вершине в России, играет в Лиге чемпионов. Так что у меня не возникло в голове вопроса: ехать или не ехать?

У меня, конечно, были и другие предложения. Но предложение «Зенита» был наиболее убедительным. Поэтому я здесь.

– «Зенит» и «Ливерпуль», кстати, похожи. У обоих клубов в гимне есть строчка «ты не будешь один никогда».

– Вот видите. Я всегда говорю, что ничего не происходит просто так. Уверен, что мы сможем сделать здесь что-то по-настоящему большое.

– Опишите Россию одним словом.

– Любовь, – сказал Ловрен.

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