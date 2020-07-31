Кашшаи о «Спартаке»: «Не могу концентрироваться на одном клубе. У меня 40-50 матчей на неделе»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о своей работе.
– Правильно ли сказать, что любой матч «Спартака» для вас сейчас самый важный в туре?
– Давайте представим, что на одну неделю у меня РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и женская лига – 40 или 50 матчей.
Мы должны проанализировать все выступления, всех лиг. Поэтому я не могу сконцентрироваться на одном клубе или одной лиге, моя работа куда более обширна.
Конечно, в каждой стране есть проблемы, обсуждения, но реагировать на каждое – не моя работа.
– Есть ли у вас номера Федуна или Тедеско в телефоне?
– Нет. Когда я был судьей, у меня никогда не было в телефоне номеров игроков, тренеров и президентов. Потому что каждый должен делать свою работу.
Мне нужна коммуникация с игроками и клубами. Конечно, если я лично кого-то встречаю на стадионе, я рад поболтать, но, повторюсь, каждый должен заниматься своим делом, – сказал Кашшаи в ролике на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Наше судейство = страх и беспомощность. Вместо Калошина и Кашшаи – бездушная система, которой все равно