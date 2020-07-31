Кашшаи о «Спартаке»: «Не могу концентрироваться на одном клубе. У меня 40-50 матчей на неделе»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал о своей работе.

– Правильно ли сказать, что любой матч для вас сейчас самый важный в туре?

– Давайте представим, что на одну неделю у меня , ФНЛ, ПФЛ и женская лига – 40 или 50 матчей.

Мы должны проанализировать все выступления, всех лиг. Поэтому я не могу сконцентрироваться на одном клубе или одной лиге, моя работа куда более обширна.

Конечно, в каждой стране есть проблемы, обсуждения, но реагировать на каждое – не моя работа.

– Есть ли у вас номера Федуна или Тедеско в телефоне?

– Нет. Когда я был судьей, у меня никогда не было в телефоне номеров игроков, тренеров и президентов. Потому что каждый должен делать свою работу.

Мне нужна коммуникация с игроками и клубами. Конечно, если я лично кого-то встречаю на стадионе, я рад поболтать, но, повторюсь, каждый должен заниматься своим делом, – сказал Кашшаи в ролике на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Наше судейство = страх и беспомощность. Вместо Калошина и Кашшаи – бездушная система, которой все равно