«Сейчас лучше пойти в «Аталанту», чем в «Юве». Сам бы выбрал Бергамо». Рыбчинский об Алексее Миранчуке

Полузащитник Дмитрий Рыбчинский высказался на тему будущего хавбека железнодорожников .

– Сейчас все обсуждают возможный переход Алексея Миранчука в «Аталанту». Как в команде воспринимают эти разговоры?

– Сам Алексей ничего не говорил на счет этого, поэтому никто ничего не знает. Может, он скрывает, я не в курсе.

– Ранее Алексей говорил, что хочет в «Ювентус» или . Какой вариант ему больше подошел бы?

– Попасть в было бы круто. Но мне кажется, сейчас лучше пойти в «Аталанту», чем в «Юве». В туринском клубе сумасшедшая конкуренция. тоже не слабая команда, но я бы, если бы пришлось выбирать, предпочел Бергамо. А как думает Алексей, не знаю, надо у него спрашивать, – сказал Рыбчинский.

Ранее сообщалось, что Миранчук не в восторге от варианта с «Аталантой». Он хочет перейти в более именитый клуб – в «Милан» или «Ювентус».