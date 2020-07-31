Гильерме о падении Игнатьева: «Это не нарушение. Он бросился на меня с риском нанесения травмы»

Вратарь Гильерме высказался о моменте с падением форварда в первом тайме вчерашнего матча 1-го тура (2:0).

«Сложная игра вчера! И один эпизод, который все обсуждают, – непростой и очень неоднозначный.

Но если смотреть с этой точки зрения, становится ясно, что это не нарушение. Соперник, чувствуя, что потерял контроль над мячом, бросается на меня с риском нанесения травмы.

А вы как думаете? Это пенальти?» – написал Гильерме.

На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Слуцкий вспыхнул после падения Игнатьева в штрафной Гильерме. Сначала накричал на судью в подтрибунке, потом на поле – и удалился

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