Гендиректор «Рубина»: «Нам не объясняют судейские моменты. Зато Слуцкого уже пригласили на КДК»

Генеральный директор высказался после поражения от (0:2) в 1-м туре РПЛ.

«Нужно строить правильную систему [работы арбитров и объяснения своих решений], у нас все неправильно сейчас.

Мы не можем критиковать судейство, но система не работает – давайте объяснять.

Иванов вынудил Слуцкого высказаться эмоционально, был разговор на повышенных тонах в подтрибунке.

На наши просьбы объяснить судейские моменты – ни ответа, ни привета. Ответа нет. Зато с утра в клуб пришло приглашение Слуцкого на заседание КДК на 13-е число», – сказал Сайманов.

Слуцкий вспыхнул после падения Игнатьева в штрафной Гильерме. Сначала накричал на судью в подтрибунке, потом на поле – и удалился

«Они нас всех считают идиотами». Ядерные монологи Слуцкого о судействе РПЛ 💣🔥