Гендиректор «Рубина»: «Нам не объясняют судейские моменты. Зато Слуцкого уже пригласили на КДК»

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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался после поражения от «Локомотива» (0:2) в 1-м туре РПЛ.

«Нужно строить правильную систему [работы арбитров и объяснения своих решений], у нас все неправильно сейчас.

Мы не можем критиковать судейство, но система не работает – давайте объяснять.

Иванов вынудил Слуцкого высказаться эмоционально, был разговор на повышенных тонах в подтрибунке.

На наши просьбы объяснить судейские моменты – ни ответа, ни привета. Ответа нет. Зато с утра в клуб пришло приглашение Слуцкого на заседание КДК на 13-е число», – сказал Сайманов.

Слуцкий вспыхнул после падения Игнатьева в штрафной Гильерме. Сначала накричал на судью в подтрибунке, потом на поле – и удалился

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