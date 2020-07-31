«Еаптека» стала спонсором ЦСКА

ЦСКА объявил о заключении очередного партнерского соглашения.

Спонсором клуба на сезон-2020/21 стала интернет-аптека «Еаптека». Компания впервые заключила спонсорский контракт с футбольным клубом.

«Мы рады сотрудничеству с одной из крупнейших интернет-аптек России, предлагающей своим клиентам широкий ассортимент не только лекарственных средств, но и товаров для красоты и здоровья. Особенно хотелось бы отметить социальную значимость ресурса «Еаптека»: клиенты более чем из 70 городов нашей страны, в том числе и москвичи, уже по достоинству оценили качество услуг, предоставляемых этой компанией.

Знаю, что для «Еаптеки» это первый опыт партнерских отношений с футбольным клубом, и есть все основания полагать, что наше сотрудничество получится продуктивным для обеих сторон», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В этом сезоне генеральным спонсором ЦСКА стала ИТ-группа «ИКС Холдинг». Также партнерами клуба стали «Промсвязьбанк», Wildberries и «Фонбет». Армейцы продлили соглашение о партнерстве с «Аэрофлотом» до конца 2020 года.