ЦСКА о шутке «Тамбова»: «Молодцы, саранские тамбовчане. Сами накреативили или с «Торонто» проконсультировались? 😉»

ЦСКА ответил на шутку «Тамбова».

В твиттере тамбовчан выложили афишу сегодняшней игры, стилизованную под газету объявлений, намекая на количество спонсорских логотипов на форме армейцев.

«Молодцы, саранские тамбовчане. 👏 В этот раз сами накреативили или с «Торонто» проконсультировались? 😉», – говорится в сообщении .

В прошлом сезоне проводил свои домашние матчи на стадионах в Саранске и Нижнем Новгороде.

Ранее канадская регбийная команда «Торонто Вулфпэк» заявляла, что обеспокоена сходством нового логотипа «Тамбова» со своим.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.