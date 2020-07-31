Ларссон о матче с «Сочи»: «Спартак» лишили победы, поставили два странных пенальти»

Нападающий «Спартака» Йордан Ларссон высказался о судействе в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).
– Скандальная концовка матча с «Сочи» запомнится надолго. Согласен, что «Спартак» обокрали?
– Обычно не говорю про судей, но тут все очевидно. Нас лишили победы, поставили два странных пенальти в наши ворота.
– Особенно возмутил второй 11-метровый. Видел раньше подобное?
– Честно говоря, нет. Когда посмотрел повтор, то был в шоке. Как за такое можно назначить пенальти?!
– Твой отец старается смотреть все матчи «Спартака». Он дал оценку произошедшему?
– Папа тоже не любит говорить про судей, но в этот раз не скрывал удивления. А меня поздравил с голом, похвалил.
Конечно, мы и сами виноваты: должны были забивать больше еще в первом тайме. На следующее утро после матча тренер сказал именно об этом. Продолжаем работать, победы придут. Важно не зацикливаться на неудаче.
– После игры ехал домой под грустный рэп?
– Нет, разговаривал с родными по телефону, чтобы поскорее отвлечься, – сказал Ларссон.
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