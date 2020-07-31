Ларссон о матче с «Сочи»: «Спартак» лишили победы, поставили два странных пенальти»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Алексей Еськов Василий Казарцев Йордан Ларссон Сочи Футбол

Нападающий «Спартака» Йордан Ларссон высказался о судействе в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

– Скандальная концовка матча с «Сочи» запомнится надолго. Согласен, что «Спартак» обокрали?

– Обычно не говорю про судей, но тут все очевидно. Нас лишили победы, поставили два странных пенальти в наши ворота.

– Особенно возмутил второй 11-метровый. Видел раньше подобное?

– Честно говоря, нет. Когда посмотрел повтор, то был в шоке. Как за такое можно назначить пенальти?!

– Твой отец старается смотреть все матчи «Спартака». Он дал оценку произошедшему?

– Папа тоже не любит говорить про судей, но в этот раз не скрывал удивления. А меня поздравил с голом, похвалил.

Конечно, мы и сами виноваты: должны были забивать больше еще в первом тайме. На следующее утро после матча тренер сказал именно об этом. Продолжаем работать, победы придут. Важно не зацикливаться на неудаче.

– После игры ехал домой под грустный рэп?

– Нет, разговаривал с родными по телефону, чтобы поскорее отвлечься, – сказал Ларссон.

РФС впервые признал ошибку ВАР. Комиссия с Де Блекере и Штарком рекомендовала видеосудьям думать лучше

Собери сборную Лиги чемпионов и выиграй 100 000 рублей

Опрос

Федун передумал и оставил «Спартак» в РПЛ. Что думаете?
14245 голосов
Все верно: решил судейский вопрос угрозой
50%
Леонид Федун
Надо было идти до конца
50%
Алексей Миллер

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья