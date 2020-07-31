Ханс-Дитер Флик: «Месси – с отрывом лучший игрок мира в последние годы. Его нельзя сравнивать с Левандовским»

Главный тренер «Баварии» высказался о нападающем «Барселоны» перед матчем между командами в 1/4 финала .

«Нельзя сравнивать Левандовского и Месси.

Роберт – выдающийся игрок атаки, нападающий. У него много качеств при игре внутри штрафной, он всегда забивает. Также он отдает голевые передачи.

Думаю, Месси – с отрывом лучший игрок мира в последние годы», – сказал тренер на пресс-конференции.

Флик о матче ЛЧ: «Это не «Бавария» против Месси, а игра против «Барселоны»