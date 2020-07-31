Ханс-Дитер Флик: «Месси – с отрывом лучший игрок мира в последние годы. Его нельзя сравнивать с Левандовским»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси перед матчем между командами в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Нельзя сравнивать Левандовского и Месси.
Роберт – выдающийся игрок атаки, нападающий. У него много качеств при игре внутри штрафной, он всегда забивает. Также он отдает голевые передачи.
Думаю, Месси – с отрывом лучший игрок мира в последние годы», – сказал тренер на пресс-конференции.
Флик о матче ЛЧ: «Это не «Бавария» против Месси, а игра против «Барселоны»