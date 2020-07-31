Павел Занозин: «Матч «Аталанта» – «ПСЖ» должен был идти без комментатора. Но в нашей профессии каждый сам за себя»

Теги ПСЖ Аталанта премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА телевидение Нобель Арустамян Павел Занозин Александр Шмурнов Матч ТВ Футбол

Комментатор Павел Занозин высказался о замене комментатора на матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «ПСЖ» (1:2).

Изначально игру должен был комментировать Александр Шмурнов, но матч передали Нобелю Арустамяну.

«Думаю, матч «Аталанта» – «ПСЖ» должен был идти в эфире без комментатора. Но в нашей профессии каждый сам за себя. И тут ничего не поделаешь», – написал Занозин в твиттере.

В 1-м туре РПЛ Шмурнов работал на матче «Спартак» – «Сочи» (2:2). Во время игры и после нее он неоднократно критиковал решения судей этой встречи. Также Шмурнов предлагал переиграть матч.

Шмурнов, болеющий за «Спартак», не получил назначений и на матчи 2-го тура РПЛ.

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