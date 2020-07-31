«Спартак» – Шмурнову: «Благодарны за вашу позицию. Ждем на «Открытие Арене»

Пресс-служба «Спартака» обратилась к комментатору на фоне его отстранения после матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

«Александр Иванович, ждем вас на ! Разочарованы случившимся и благодарны за вашу позицию.

Наши двери всегда открыты!» – сказано в сообщении «Спартака» в твиттере.

Шмурнов, напомним, эмоционально отреагировал на ошибку судей Василия Казарцева и во время матча – .

Он заявлял, что в эфирах и соцсетях будет «продолжать и развивать тему позорного давления» на «Спартак».

Затем стало известно, что Шмурнов отстранен от работы на канале «Матч ТВ». Отстранить его от трансляций потребовали руководители нескольких клубов РПЛ.

Вчера Шмурнов должен был комментировать матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «ПСЖ», но игру передали Нобелю Арустамяну. Шмурнов также не получил назначений на матчи 2-го тура РПЛ.