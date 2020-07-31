Рабинер о Шмурнове: «Видимо, в «Газпром-Медиа» можно болеть только за одну команду. Он не сказал ничего, за что заслуживал бы наказания»

Журналист Игорь Рабинер отреагировал на отстранение комментатора Александра Шмурнова после работы на матче – (2:2).

«Честные, справедливые и оправданно эмоциональные слова моего друга и коллеги Александра Шмурнова во время репортажа о матче «Спартак» – «Сочи» (оправданно – потому что мы видим, как оценили работу Казарцева и Еськова абсолютно все, кроме них самих, включая РФС) привели к его отстранению от работы на . Надеюсь, временному, но и в таком варианте цензура от пока неизвестных телевизионных начальников – позор.

Шмурнов, по моему убеждению, не сказал НИЧЕГО такого, за что заслуживал бы профессионального наказания. Видимо, кроме того, что в ситуации очевидного беспредела высказался за «Спартак» так, как она, ситуация, то диктовала.

А то, что он болеет за «Спартак», – так любой комментатор, знаете ли, за кого-то болеет. Но в структуре болеть, видимо, можно только за одну команду. И это совсем даже не «Спартак», а наоборот.

Человек, который принял постыдное и при этом анонимное решение, должен сказать об этом вслух, взять на себя ответственность и объяснить, на каком основании и на какой срок отстранен Шмурнов. Я/Мы Александр Шмурнов!» – заявил Рабинер в телеграм-канале.

Во время игры «Спартака» и после нее Шмурнов неоднократно критиковал решения судей этой встречи. Также он предлагал переиграть матч.

Шмурнов, болеющий за «Спартак», не получил назначений на игры 2-го тура РПЛ. Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «ПСЖ» (1:2), на котором должен был работать Шмурнов, передали Нобелю Арустамяну.