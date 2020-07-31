Ловрен не смог вспомнить, как обыгрывал «Спартак» 7:0 в ЛЧ в составе «Ливерпуля»

Новичок не припомнил, как в составе «Ливерпуля» громил «Спартак» со счетом 7:0.

В декабре 2017 года «Ливерпуль» дома забил семь мячей «Спартаку» в рамках группового этапа иги чемпионов. Ловрен тогда играл стартовом составе, его заменили на 60-й минуте.

– Вы знаете, как обыгрывать «Спартак» 7:0. Уже поделились секретом со своими новыми партнерами по команде?

– 7:0?

– 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Вы играли в старте.

– А может по сумме двух матчей было 7:0, нет?

– Нет, в одном матче. В декабре.

– В одном матче мы выиграли 7:0?

– Вы были на поле.

– 7:0 мы выиграли? Да ну!

– 7:0. «Ливерпуль» – «Спартак». Лига чемпионов. Да.

– Правда?

– Да.

– Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против за «Ливерпуль». Но я не уверен, что мы выиграли так крупно, – сказал хорват.

Я видел эти 0:7 вживую. Нет ничего хуже

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