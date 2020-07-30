Сергей Семак: «Мое решение, что Дзюба вышел капитаном. Ловрен смотрелся очень хорошо»

Главный тренер поделился мыслями после матча за с (2:1).

– Как вам игра Ловрена?

– Деян смотрелся очень хорошо. Хотя не так просто было начинать в новом клубе без контрольных матчей, нужно еще сыграться. Но Деян – умный игрок.

– Дзюба – новый капитан команды. Кто это решал, вы или футболисты? И правильно ли понимать, что вице-капитаном стал Оздоев, ведь Дзюба ему передал повязку? Почему он?

– Дзюба – мое решение. На этот матч он вышел капитаном, а что касается сезона, то посмотрим. Оздоев получил повязку, потому что он давно уже в команде.

Да, можно было передать Кержакову, но он был далеко. В любом случае Магомед заслужил повязку отношением к делу – и за гол, и за работу, – сказал Семак.

Элитный подкат Ловрена, пальба Оздоева из-за штрафной и Дзюба: матч за Суперкубок в гифках