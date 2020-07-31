Вратарь «Рубина» Дюпин: «Стопроцентный пенальти в ворота «Локо». Не знаю, почему у нас с арбитрами разное мнение»

Вратарь «Рубина» высказался после поражения от (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

«Всем болельщикам хочу сказать слова благодарности за вашу поддержку, создали отличную атмосферу на стадионе, хочу сказать еще многим болельщикам спасибо за поддержку, которые в розыгрыше, скрипя зубами, называли победителем сегодняшнего поединка «Локо», чтобы выиграть игровую майку от меня.

Я видел все ваши комментарии, видел что вы болели за , но называли счет не в его пользу, я вас понимаю, «Локо» сложный соперник для нас.

Но я хочу сказать спасибо команде, что после двух пропущенных голов не сдались, сделали все возможное, чтоб исправить ситуацию. Даже при счете 0:1 был эпизод, где с моей позиции показался стопроцентный пенальти в ворота «Локо», и после просмотра повторов, такое же мнение, но...

Я не знаю, почему у нас разное мнение с арбитрами (тремя и даже пятью арбитрами), которые тоже следили за этим эпизодом, ключевым, по моему мнению, в этой игре.

Но даже после этого эпизода мы вышли на второй тайм задолго до арбитров и команды соперников и хотели исправить ситуацию, но, к сожалению, не получилось, вы все видели...

В общем, всем кто смотрел по телевизору и на стадионе и поддерживал нас, гнал вперед, спасибо огромное👏👏👏.

Команде тоже хочу выразить слова благодарности, что не бросили весла, а пошли поджимать и пытаться исправить ситуацию 👏👏👏. Дальше – больше😉🤘», – написал Дюпин.

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