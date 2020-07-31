Главный тренер высказался после матча 1-го тура с (2:0).

– Поздравляю с победой команду и болельщиков, которые прилетели в Казань. У нас не было нескольких важных игроков, в концовке выпустили много молодежи. В первом тайме мы контролировали игру и забили два гола. Во втором должны были играть лучше, когда «Рубин» остался в меньшинстве.

– Согласны с тем, что лучшим игроком матча стал Рыбчинский?

– Я не комментирую игру отдельных футболистов. Только команду. В один день лучшим может быть вратарь, в другой — нападающий, в третий — полузащитник. Но Дима сыграл хорошо, и мы дадим ему еще шансы. Он провел хороший матч с «Рубином» и месяц назад.

– Дебютировали Агеев с Иосифовым.

– Они хорошо показали себя на тренировках и заслужили шанс выйти на поле.

– Леонид Слуцкий раскритиковал судейство. Вы довольны арбитром?

– Я удивлен, что СМИ каждый день говорят о судьях и скандалах. Самое важное в футболе — это игроки, болельщики, тренеры, клубы. Давайте больше говорить об этом. Я посмотрел повтор — это не пенальти, а желтая карточка футболисту за удар ногой вратаря. Но судья тоже человек и тоже может ошибаться. Когда-то он ошибается в одну сторону, когда-то в другую. Я считаю, что нужно организовать встречу, где судьи объяснят игрокам и тренерам, как работает ВАР, за что дают карточки и так далее.

– Выход Магкеева с Игнатьевым означает, что вы их простили после воскресных новостей?

– Они остались в запасе не по этой причине. Последние несколько дней получились для нас турбулентными. Нам было важно показать, что мы остаемся командой. И мы это сделали.

– В раздевалке футболисты не радовались победе. Это усталость или победу над «Рубином» восприняли как само собой разумеющееся?

– «Рубин» — хорошая команда. Мы здесь второй раз за месяц, и я вижу, что клуб организован отлично. У «Рубина» хороший тренер и интересные футболисты, красивый стадион и прекрасная атмосфера. Думаю, в этом сезоне они выступят удачно. Но у нас через три дня новый матч, поэтому эйфория будет лишней. Концентрируемся на игре с «Краснодаром», – сказал Николич.

🤬 Слуцкий разнес судей после игры с «Локо»: «Они нас считают идиотами. Ничего не объясняют»

Судьи, которые прибили «Спартак»: Казарцев писал Шойгу, смешил Дзюбу и Карпина, Еськова Федун назвал зенитовским