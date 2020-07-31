РФС получил письмо от «Спартака» по судейству в матче с «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия РФС получила письмо от «Спартака», посвященное спорным эпизодам в матче 1-го тура против (2:2).

«Письмо от в ЭСК получено», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Кроме того, глава РФС Александр Дюков обсудил работу арбитров с владельцем «Спартака» .

со ссылкой на собственный источник подтвердил, что чиновник общался с Федуном: «Обсуждалось в том числе судейство».

«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством