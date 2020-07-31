РФС получил письмо от «Спартака» по судейству в матче с «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия РФС получила письмо от «Спартака», посвященное спорным эпизодам в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
«Письмо от «Спартака» в ЭСК получено», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Кроме того, глава РФС Александр Дюков обсудил работу арбитров с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.
«Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник подтвердил, что чиновник общался с Федуном: «Обсуждалось в том числе судейство».
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