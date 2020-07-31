РФС получил письмо от «Спартака» по судейству в матче с «Сочи»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия РФС судьи Александр Дюков Василий Казарцев Р-Спорт Сочи Футбол

Экспертно-судейская комиссия РФС получила письмо от «Спартака», посвященное спорным эпизодам в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2). 

«Письмо от «Спартака» в ЭСК получено», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Кроме того, глава РФС Александр Дюков обсудил работу арбитров с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

«Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник подтвердил, что чиновник общался с Федуном: «Обсуждалось в том числе судейство».

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