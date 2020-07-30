Дюков поговорил с Федуном после его слов о снятии «Спартака» с РПЛ (Sport24)

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Александр Дюков Сочи Футбол

Президент РФС Александр Дюков провел беседу с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном после матча 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (2:2).

Разговор состоялся по телефону, сообщает Sport24.

По окончании игры с «Сочи» недовольный судейством Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.

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«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством

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Так и надо, терпеть больше нельзя
42%
Леонид Федун
Атака дельная, но завтра Федун успокоится
48%
Спартак
Но кто же тогда станет чемпионом?
10%
Александр Кокорин

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