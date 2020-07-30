Дюков поговорил с Федуном после его слов о снятии «Спартака» с РПЛ (Sport24)

Президент РФС Александр Дюков провел беседу с владельцем после матча 1-го тура между красно-белыми и (2:2).

Разговор состоялся по телефону, сообщает Sport24.

По окончании игры с «Сочи» недовольный судейством Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.

Спорные пенальти, из-за которых бесится «Спартак»: что было на самом деле? Кашшаи подтвердил, что второй – ошибка, судья Казарцев уже отстранен

«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством