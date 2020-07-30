«Может, мы слепые? И намека не было на то, чтобы поставить пенальти». Юран о матче «Спартак» – «Сочи»

Экс-тренер «Химок» высказался о назначении 11-метрового в ворота «Спартака» в концовке матча с (2:2) в матче .

«Пенальти не то что спорный, а трактовке даже не подлежит. Может, мы слепые? И намека не было на то, чтобы поставить 11-метровый», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

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