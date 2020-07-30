Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Ман Сити» в ЛЧ

«Реал» огласил список игроков, которые будут готовиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2).
В заявку не попал вингер Гарет Бэйл. При этом в заявке отдельно отмечен защитник Серхио Рамос, который полетит на игру, несмотря на дисквалификацию.
Состав «Реала»:
Вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе;
Защитники: Карвахаль, Милитао, Варан, Марсело, Начо, Менди, Эрнандес;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско;
Нападающие: Азар, Бензема, Йович, Васкес, Асенсио, Диас, Винисиус, Родриго.
Впервом матче «горожане» выиграли со счетом 2:1. Игра состоится 7 августа в Манчестере, начало – в 22:00 по московскому времени.