Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Ман Сити» в ЛЧ

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Гарет Бэйл Футбол

«Реал» огласил список игроков, которые будут готовиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (первая игра – 1:2).

В заявку не попал вингер Гарет Бэйл. При этом в заявке отдельно отмечен защитник Серхио Рамос, который полетит на игру, несмотря на дисквалификацию.

Состав «Реала»

Вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе;

Защитники: Карвахаль, Милитао, Варан, Марсело, Начо, Менди, Эрнандес;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско;

Нападающие: Азар, Бензема, Йович, Васкес, Асенсио, Диас, Винисиус, Родриго.

Впервом матче «горожане» выиграли со счетом 2:1. Игра состоится 7 августа в Манчестере, начало – в 22:00 по московскому времени.

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