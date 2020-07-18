Бэйл уверен, что больше не сыграет за «Реал» при Зидане, но не намерен искать новый клуб

Ситуация вокруг полузащитника в «Реале» остается сложной.

Как пишет The Times, 31-летний валлиец уверен, что больше не сыграет за клуб при нынешнем главном тренере . При этом хавбек не намерен искать другую команду, поскольку никто не сможет повторить ту зарплату, которую он получает в «Реале».

Вчера мадридский клуб опубликовал заявку на игру с «Манчестер Сити», и Бэйл не включен в нее. При этом он не травмирован и вчера тренировался с командой.

В этом сезоне полузащитник провел за «Реал» 16 матчей в , забил два мяча и сделал две голевые передачи. Свою последнюю игру за клуб Бэйл провел 24 июня – «Реал» обыграл «Мальорку» (2:0).

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