Бэйл уверен, что больше не сыграет за «Реал» при Зидане, но не намерен искать новый клуб

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Гарет Бэйл Футбол

Ситуация вокруг полузащитника Гарета Бэйла в «Реале» остается сложной.

Как пишет The Times, 31-летний валлиец уверен, что больше не сыграет за клуб при нынешнем главном тренере Зинедине Зидане. При этом хавбек не намерен искать другую команду, поскольку никто не сможет повторить ту зарплату, которую он получает в «Реале».

Вчера мадридский клуб опубликовал заявку на игру с «Манчестер Сити», и Бэйл не включен в нее. При этом он не травмирован и вчера тренировался с командой.

В этом сезоне полузащитник провел за «Реал» 16 матчей в Ла Лиге, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Свою последнюю игру за клуб Бэйл провел 24 июня – «Реал» обыграл «Мальорку» (2:0).

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