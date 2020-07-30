Караваев о словах Федуна про «Зенит» в ЛЧ: «После футбола пусть говорят, что хотят. Наше дело – играть»

Защитник отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна про выступления клуба из Петербурга в Лиге чемпионов.

«Я не обращаю внимания на такое. После футбола пусть говорят, что хотят. Наше дело – выходить на поле и играть. Мы в любом случае постараемся как можно лучше выступить в Лиге чемпионов, и чьи-то слова здесь ни при чем.

В прошлом сезоне мы боролись за выход из группы до последнего тура. Оставался последний рывок. У нас он не получился. При этом бились на равных с достойными соперниками до самого конца.

Сейчас нужно пройти как можно дальше. Только такие цели – снова выиграть чемпионат России и как можно лучше сыграть в Лиге чемпионов», – сказал Караваев.

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