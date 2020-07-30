Газизов о «Химках» и «Уфе»: «Спартак» не ведет сепаратных разговоров. Есть дружеские отношения»

Генеральный директор «Спартака» опроверг информацию о сотрудничестве с «Химками» и «Уфой».

– «Спартак» участвует в судьбе «Химок»?

– Нет, конечно. Я не обращаю внимания на разговоры.

Любое движение связывают со «Спартаком». Кто-то что-то сделал, ты посмотрел, кто-то офис к тебе приехал, кто-то из офиса вышел, где-то с кем-то ты встретился – все связывается с какими-то деталями и мнениями.

Еще раз говорю: ни с каким из клубов мы не ведем сепаратных разговоров. Нет, конечно, я же говорю, есть какие-то дружеские отношения. Естественно, они присутствуют, но с «Химками» – нет. Этого просто не может быть.

– С «Уфой» мне в эту модель поверить еще сложнее. Представить, что Вадим Евсеев может подарить 3 или 6 очков «Спартаку» – мне очень сложно в это поверить.

– Мы очень хорошо знаем Вадима, и ты ( – прим. Sports.ru), и я. Мы же не будем для всех рассказывать, что ты правильно говоришь, что это невозможно. Что, надо кричать всем?

Но люди, которые это говорят, они не боятся за свой язык, они имею какое-то внутреннее ощущение, что они обижают этим болельщиков и руководство «Химок», болельщиков и руководство «Уфы», болельщиков и руководство «Спартака»? Они вообще не берут это в расчет? Это что происходит? Кто-то может себе позволить просто слова говорить?

– В данной ситуации кто-то – это Сергей Юран.

– Да причем тут ? Если он говорит, если кто-то говорит, пусть будут определенные моменты, чтобы это сопоставить.

Говорить о вещах, что где-то там деньги лежат, где-то его кто-то уволил – ну смешно. Это, конечно, подымает мое эго, что я становлюсь настолько всемогущим, но это же не так, – сказал Газизов в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

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