Дзюба о будущем: «Может, пойду экспертом на ТВ или стану тренером. Бизнес – точно нет»

Нападающий поделился планами на будущее в открытом письме для Sports.ru.

«В августе (22-го – прим. Sports.ru) мне будет 32 – потихоньку задумываюсь, что будет дальше.

Бизнес – точно нет, потому что нужно что-то понимать и уделять этому время. Кому-то доверишься – обманут сто процентов.

Может, пойду экспертом на телевидение. Но если случится так, буду смотреть каждый матч и стараться быть объективным. Прийти в студию, спросить, какой счет, а потом что-то говорить – ерунда.

Но пока больше склоняюсь к тренерству. Думал, чего хочу больше – стать тренером или спортивным директором. Решил, что, если захочу остаться в футболе, мое место будет рядом с полем, а не в кабинете», – отметил Дзюба.

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