Артем Дзюба: «Игроков помнят по трофеям. Связываю карьеру с «Зенитом» и очень рад этому»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги сезона РПЛ, в котором он завоевал приз лучшему игроку лиги.
«Принципиальности не было, но хотелось стать лучшим игроком два года подряд и двукратным чемпионом. Это добавляло мотивации.
В целом безумно рад и счастлив, что так получилось. По сравнению с прошлым сезоном я стал более спокойным и рассудительным. И, надеюсь, более разносторонним.
То, что я продлил контракт с «Зенитом», означает, что я связываю свою дальнейшую карьеру с Петербургом. И очень рад этому. Надеюсь, еще будут титулы и победы. Потому что футболистов запоминают по трофеям.
Если не считать Лигу чемпионов, то этот сезон для меня можно назвать идеальным», – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
Дзюба и Азмун – лучшие бомбардиры сезона РПЛ. Это противоречит регламенту