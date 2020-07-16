Артем Дзюба: «Игроков помнят по трофеям. Связываю карьеру с «Зенитом» и очень рад этому»

Нападающий подвел итоги сезона РПЛ, в котором он завоевал приз лучшему игроку лиги.

«Принципиальности не было, но хотелось стать лучшим игроком два года подряд и двукратным чемпионом. Это добавляло мотивации.

В целом безумно рад и счастлив, что так получилось. По сравнению с прошлым сезоном я стал более спокойным и рассудительным. И, надеюсь, более разносторонним.

То, что я продлил контракт с «Зенитом», означает, что я связываю свою дальнейшую карьеру с Петербургом. И очень рад этому. Надеюсь, еще будут титулы и победы. Потому что футболистов запоминают по трофеям.

Если не считать Лигу чемпионов, то этот сезон для меня можно назвать идеальным», – сказал Дзюба в эфире .

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