Роналду не выиграет «Золотую бутсу». Он вне состава «Юве» на матч с «Ромой»

огласил заявку на матч заключительного тура Серии А с «Ромой».

В состав на игру не попал форвард .

Таким образом, португалец лишился шансов выиграть «Золотую бутсу» по итогам сезона. На счету Роналду 31 гол.

Лидирует в гонке бомбардиров форвард Чиро Иммобиле – у него 35 забитых мячей. Нападающий «Баварии» забил за сезон 34 гола.

Sports.ru проведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» – . Начало – в 21:45.

Роналду четырежды становился обладателем «Золотой бутсы», однако его последняя победа датирована 2015 годом. Форвард остался без приза в пятом сезоне кряду.

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