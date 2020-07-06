Кокорин о будущем: «Не всю прессу читайте, там часто врут. Скоро все узнаете»

Нападающий Александр Кокорин призвал болельщиков не верить публикациям в медиа касательного его будущего.

«Скоро все узнаете, совсем скоро. Скоро игры, так что скоро все определится.

3 августа не будем уже [присутствовать на заседании суда], нас отпустили.

Мы уже будем готовиться к сезону. Не всю прессу читайте, там часто врут», – сказал Кокорин, выйдя из зала суда.

Сообщалось, что Кокорин, у которого сегодня истекает срок соглашения с «Зенитом», уже подписал контракт со «Спартаком», о его переходе должны объявить 1 августа.

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку