Газизов о Кокорине: «Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле»

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал информацию о переходе нападающего .

– С Кокориным фальстарт был у всех?

– Не понимаю, о чем вы говорите. Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно.

– Что скажете о трансферной кампании?

– Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Я в это верю. Мы работаем с утра до ночи.

Постараемся сделать все для того, чтобы команда выигрывала, — сказал Газизов.

Кокорин, согласно данным из разных источников, сегодня подписал контракт со «Спартаком». Московский клуб, как сообщалось, объявит о трансфере первого августа.

Кокорин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах , выступая за «Сочи» на правах аренды из «Зенита».

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку