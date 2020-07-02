Газизов о Кокорине: «Уверен, Саша сделает правильный выбор»

Генеральный директор «Спартака» прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с .

«Насколько знаю, завтра у Кокорина последний день действующего контракта.

Значит, скоро будет новый. Уверен, Саша сделает правильный выбор», – сказал Газизов.

Кокорин, согласно данным из разных источников, сегодня подписал контракт со «Спартаком». Московский клуб, как сообщалось, объявит о трансфере первого августа.

Кокорин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах , выступая за «Сочи» на правах аренды из «Зенита».

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку