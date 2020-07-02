«Сочи» предлагал Кокорину 1,5 млн евро в год и бонусы

«Сочи» хотел подписать нападающего .

Вчера, 29 июля, у футболиста состоялась встреча с гендиректором сочинского клуба Дмитрием Рубашко, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

На ней руководитель клуба предложил Кокорину контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год, а также бонусы на ту же сумму. Кокорин отклонил предложение и решил перейти в «Спартак», где ему предложили более высокую зарплату.

Кокорин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах , выступая за на правах аренды из «Зенита».

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку