Роман Широков: «Кокорину не стоит идти в «Спартак». Он ничего не выиграет ни там, ни в «Сочи» в ближайший год»

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Экс-игрок «Спартака» и сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

«Как я понял, Кокорин еще не разговаривал с Ротенбергом, а эта беседа может быть ключевой в принятии решения. Сегодня в «Спартак» ему идти не стоит, ни там, ни в «Сочи» в ближайший год он ничего не выиграет.

Но надо знать приоритет Кокорина – деньги, игровое время или столица. Денег, наверное, в «Спартаке» ему дадут чуть больше, плюс здесь Москва. Хотя мне трудно говорить, может, он и к Сочи привык уже. Хотя мне все-таки кажется, что он выберет Москву.

Да, у «Спартака» и так есть три форварда, но он выше уровнем тех, кто есть в команде. О его связке с Соболевым говорить рано, да и вряд ли Понсе с Йорданом будут сидеть и смотреть, как хороши на поле Соболев с Кокориным.

Фанаты приветствовать его могут по-разному. Будет приносить пользу – все будет нормально, не будет – получит двойной огонь критики», – сказал Широков.

Кокорин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах РПЛ, выступая за «Сочи» на правах аренды из «Зенита».

Кокорин уверял, что никогда не пойдет в «Спартак». Из-за детской обиды: приехал за 700 км на просмотр, а ему даже не дали футболку 

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