Кокорин и «Спартак» могут подписать контракт вечером. Форвард прилетел в Москву

Нападающий Александр Кокорин близок к переходу в «Спартак».

Как сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков, 29-летний форвард прилетел в Москву и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком».

Он может подписать соглашение со сегодня вечером, уточняет журналист Вячеслав Короткин.

Вариант с отпал, хотя клуб делал все, чтобы сохранить Кокорина. Владелец и президент «Сочи» попросил Кокорина не торопиться с решением и подождать его возвращения в Россию, чтобы обсудить вопрос о будущем форварда, однако Кокорин отказался.

Вчера появилась информация о том, что Кокорин сегодня подпишет контракт со «Спартаком». Также на него претендовали «Зенит» и «Сочи».

Кокорин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах , выступая в аренде в «Сочи».

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