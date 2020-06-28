Кокорин и «Спартак» могут подписать контракт вечером. Форвард прилетел в Москву

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Нападающий Александр Кокорин близок к переходу в «Спартак».

Как сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков, 29-летний форвард прилетел в Москву и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком».

Он может подписать соглашение со «Спартаком» сегодня вечером, уточняет журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

Вариант с «Сочи» отпал, хотя клуб делал все, чтобы сохранить Кокорина. Владелец и президент «Сочи» Борис Ротенберг попросил Кокорина не торопиться с решением и подождать его возвращения в Россию, чтобы обсудить вопрос о будущем форварда, однако Кокорин отказался.

Вчера появилась информация о том, что Кокорин сегодня подпишет контракт со «Спартаком». Также на него претендовали «Зенит» и «Сочи».

Кокорин забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах РПЛ, выступая в аренде в «Сочи».

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