Хавбек «Химок» Корян о пенальти «Зенита»: «Малком споткнулся. Увидит только тот, кто захочет увидеть»

Полузащитник «Химок» вступил в спор с комментатором по поводу пенальти, назначенного в финале Олимп Кубка России в пользу «Зенита».

Напомним, журналист написал: «Не ставить такие нельзя. Малком мастер, грамотно подставился».

«Георгий, на этом повторе тоже плохо видно, что игрок «Зенита» не падает после касания бедра защитника (не было критичным, как оказалось), проталкивает мяч правой ногой, в этот момент защитник поднимает бедро, чтобы не сбить с ног игрока «Зенита», затем игрок «Зенита» пытается найти ногу....

Но увы, первым он нашел зеленый газон и споткнулся. К сожалению, увидит только тот, кто захочет увидеть», – написал Корян и приложил замедленный повтор момента.

Напомним, «Зенит» выиграл Кубок России благодаря пенальти, который на 84-й минуте реализовал Артем Дзюба. На матче работала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

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Георгий на этом повторе тоже плохо видно,что игрок Зенита не падает после касания бедра защитника(не было критичным,как оказалось),проталкивает мяч правой ногой,в этом момент защитник поднимает бедро ,чтобы не сбить с ног игрока Зенита,затем игрок Зенита пытается найти ногу.... pic.twitter.com/DsBx7EXP0I — Аршак Корян (@ArshakKoryan) July 27, 2020