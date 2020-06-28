Хавбек «Химок» Корян о пенальти «Зенита»: «Малком споткнулся. Увидит только тот, кто захочет увидеть»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Олимп Кубок России телевидение судьи Георгий Черданцев Аршак Корян Малком Матч ТВ Футбол

Полузащитник «Химок» Аршак Корян вступил в спор с комментатором «Матч ТВ» Георгием Черданцевым по поводу пенальти, назначенного в финале Олимп Кубка России в пользу «Зенита».

Напомним, журналист написал: «Не ставить такие нельзя. Малком мастер, грамотно подставился».

«Георгий, на этом повторе тоже плохо видно, что игрок «Зенита» не падает после касания бедра защитника (не было критичным, как оказалось), проталкивает мяч правой ногой, в этот момент защитник поднимает бедро, чтобы не сбить с ног игрока «Зенита», затем игрок «Зенита» пытается найти ногу....

Но увы, первым он нашел зеленый газон и споткнулся. К сожалению, увидит только тот, кто захочет увидеть», – написал Корян и приложил замедленный повтор момента.

Напомним, «Зенит» выиграл Кубок России благодаря пенальти, который на 84-й минуте реализовал Артем Дзюба. На матче работала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

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