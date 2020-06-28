Широков и арбитр Федотов заявили, что Ракицкого должны были удалить в финале Кубка за фол на Коряне

Судья Игорь Федотов заявил, что защитник не должен был доигрывать финал Олимп Кубка России с «Химками» (1:0).

Во втором тайме встречи Ракицкий сфолил на хавбеке химчан Аршаке Коряне. Арбитр Владимир Москалев показал игроку «Зенита» желтую карточку.

«На 63-й минуте в матче «Зенита» с «Химками» Москалев должен был показать Ракицкому прямую красную карточку.

Ракицкий умышленно ударил соперника по ногам, там не было борьбы за мяч. Ракицкого надо было удалять.

Но повтор эпизода по телевидению не показали, не захотели, наверное. Но у меня остается вопрос – почему не вмешался ВАР? Это явная и очевидная ошибка Москалева», – сказал Федотов.

Также мнением об эпизоде поделился бывший игрок «Зенита» .

«Это очевиднейшая красная карточка. Он даже не пытался сыграть в мяч, просто подбежал и начал учить, как играть в футбол.

Хотя это не его дело, лучше бы он просто играл. сами решают, выбивать им мяч или нет», – сказал Широков в эфире .

Судья Федотов говорит, что Малком симулировал, а Юран – что ВАР не смотрел эпизод (ах!). Как-то шумно вокруг вроде бы чистого пенальти

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