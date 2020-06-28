Хавбек «Химок» Корян о пенальти «Зенита»: «Судья мог посмотреть эпизод и принять верное решение»

Полузащитник «Химок» поделился мнением об эпизоде с пенальти в финале Олимп Кубка России против «Зенита» (0:1).

Во втором тайме судья назначил 11-метровый удар за фол защитника «Химок» Евгения Гапона на хавбеке петербуржцев Малкоме.

По окончании матча Корян в инстаграме назвал пенальти позором и заявил, что победу в матче «Зениту» обеспечил судья.

«Насчет матча, в принципе, мы проиграли по делу. Нам не повезло, им повезло. Объективно «Зенит» сильнее как команда и индивидуально, то есть никто не спорил, никто не обвинял «Зенит» в том, что они могут только по пенальти выиграть.

Я только не понял решение арбитра. Даже не посмотреть эпизод самому, не убедиться и не убедить всех окружающих в стопроцентном пенальти. Мое мнение, что могли посмотреть эпизод с пенальти и принять верное решение», – сказал Корян.

Хавбек «Химок» Корян о матче с «Зенитом»: «Позор. Чемпионское судейство, судьи выиграли кубок»

Судья Федотов говорит, что Малком симулировал, а Юран – что ВАР не смотрел эпизод (ах!). Как-то шумно вокруг вроде бы чистого пенальти