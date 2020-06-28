Орлов о пенальти «Зенита» в Кубке: «Может, Малком и подставился. Но контакт был, какие претензии к арбитру?»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о назначении пенальти в пользу «Зенита» в финальном матче Олимп Кубка России с «Химками» (1:0).

– Некоторых специалистов смутило, что «Зенит» так прижался к своим воротам в концовке встречи с «Химками» и лишь чудом не пропустил.

– А почему вы так принижаете подмосковную команду? Хорошие ребята, так здорово настроились! Не случайно они забили три мяча «Уралу». Юран еще проявит себя, он однозначно футбольный человек. Мы получим очень симпатичный коллектив в . Это крепкий орешек.

С -то все понятно. Подопечные Семака играли с преимуществом. Решающие кубковые встречи часто получается непростыми. Помните, как питерцы одолели «Сибирь» с минимальным счетом благодаря голу Романа Широкова с пенальти?

На то он и Кубок, что может произойти все что угодно. же вполне могли сравнять счет уже в добавленное время, создали голевой момент. Команда Юрана мне понравилась, болельщиков у них теперь прибавилось. Одним словом, сработали на свою репутацию.

– Мнения по пенальти расходятся.

– На мой взгляд, это 11-метровый. Кто-то говорит, что Малком подставился...

– Не согласны?

– Да, может, и подставился. Но ведь контакт со стороны защитника «Химок» был! Зачем же ты прыгаешь в соперника? Беги рядом, плассируйся. Мяч ведь уже уходил, Малком его не доставал.

А если ты прыгаешь и садишься на пятую точку, то 99 процентов, что это пенальти. Ты оторвался от земли, да еще и летишь двумя ногами. Бездумное поведение защитника! Так нельзя.

Повторяю, контакт был. Какие можно предъявлять претензии к арбитру? – сказал Орлов.

Судья Федотов говорит, что Малком симулировал, а Юран – что ВАР не смотрел эпизод (ах!). Как-то шумно вокруг вроде бы чистого пенальти