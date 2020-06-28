Юран о «Химках»: «Много говорят про багаж какого-то человека. Проанализируйте схемы. Это для дилетантов»

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о выходе команды в РПЛ.

«Много некорректных комментаторов, которые говорят все про багаж какого-то человека, который работал здесь.

Открою секрет: после пандемии он приехал, оставил этот багаж и уехал. Много говорят, поэтому успокойтесь. Хотя бы проанализируйте, с какой схемой играл предыдущий тренер. Это для дилетантов.

На команду все эти новости сильно влияли. Не буду лукавить, напряжение было. Ребята с утра реагировали на мое настроение: на мой взгляд, улыбку, шутки. Если шутки, улыбки – значит, все идет нормально.

Если немного напряжен – то и они напряжены. Приходилось себя держать, чтобы не повлияло на игроков. Да и весь обслуживающий персонал, тренерский штаб, администраторы не понимали, где мы.

Эти вбросы… Сколько раз я просил: телефон включен, наберите мне, я с удовольствием отвечу. И всем журналистам отвечал: мы будем в РПЛ», – сказал Юран.

Юран по ходу сезона сменил в «Химках» Андрея Талалаева.

«Химки» меняли решение 15 раз (мы посчитали!), но теперь все же в РПЛ – туда вытащил Юран

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