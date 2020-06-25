Последний тур РПЛ! «Краснодар» против «Ахмата», ЦСКА – «Тамбов», «Ростов» примет «Зенит», «Спартак» в гостях у «Рубина»

Сезон РПЛ завершается 30-м туром.
Главной интригой заключительного игрового дня можно считать борьбу за 3-е место, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов. На эту позицию претендуют «Краснодар», который встречается с «Ахматом», и ЦСКА, принимающий сегодня «Тамбов». Чтобы подняться на 3-е место, москвичам нужно отыграть у «быков» минимум 2 очка по итогам тура.
Матч «Крылья Советов» – «Сочи» не состоится из-за вспышки коронавируса в составе южан. Самарской команде будет присуждена техническая победа.
Чемпионат России
30-й тур
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 22 июля, 19.00, «Самара-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.