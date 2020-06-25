Последний тур РПЛ! «Краснодар» против «Ахмата», ЦСКА – «Тамбов», «Ростов» примет «Зенит», «Спартак» в гостях у «Рубина»

Сезон РПЛ завершается 30-м туром.

Главной интригой заключительного игрового дня можно считать борьбу за 3-е место, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов. На эту позицию претендуют , который встречается с , и , принимающий сегодня . Чтобы подняться на 3-е место, москвичам нужно отыграть у «быков» минимум 2 очка по итогам тура.

Матч «Крылья Советов» – «Сочи» не состоится из-за вспышки коронавируса в составе южан. Самарской команде будет присуждена техническая победа.

Чемпионат России

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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