Последний тур РПЛ! «Краснодар» против «Ахмата», ЦСКА – «Тамбов», «Ростов» примет «Зенит», «Спартак» в гостях у «Рубина»

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Сезон РПЛ завершается 30-м туром.

Главной интригой заключительного игрового дня можно считать борьбу за 3-е место, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов. На эту позицию претендуют «Краснодар», который встречается с «Ахматом», и ЦСКА, принимающий сегодня «Тамбов». Чтобы подняться на 3-е место, москвичам нужно отыграть у «быков» минимум 2 очка по итогам тура.

Матч «Крылья Советов» – «Сочи» не состоится из-за вспышки коронавируса в составе южан. Самарской команде будет присуждена техническая победа.

Чемпионат России

30-й тур

Краснодар – Ахмат
Дата проведения
22 июля, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ЦСКА – Тамбов
Дата проведения
22 июля, 19.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ростов – Зенит
Дата проведения
22 июля, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Рубин – Спартак
Дата проведения
22 июля, 19.00, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Урал – Локомотив
Дата проведения
22 июля, 19.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Динамо – Оренбург
Дата проведения
22 июля, 19.00, «ВТБ-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа – Арсенал Тула
Дата проведения
22 июля, 19.00, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика

 

Крылья Советов – Сочи 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
22 июля, 19.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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