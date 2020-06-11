«Локо» не стал выкупать Жоау Мариу за 18 млн евро. «Интер» может продать его за 13 млн

Полузащитник Жоау Мариу вернется в расположение .

Как сообщает Calciomercato.com, московский клуб отказался выкупать 27-летнего португальца у «Интера» за 18 миллионов евро, несмотря на выход в Лигу чемпионов.

Отмечается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте даже не хочет слышать о возможном включении Мариу в состав команды. Поскольку срок действующего контракта Мариу с «Интером» истекает в 2022 году, итальянскому клубу необходимо решать вопрос о продаже игрока прямо сейчас.

По информации источника, возможен вариант, при котором «Интер» продаст за 13 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Интер» был готов продать Мариу за 12 миллионов евро, однако «Локомотив» не стал сообщать об этом «РЖД».

В этом сезоне Мариу провел за «Локомотив» 18 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.