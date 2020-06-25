Уткин о словах Анны Семак про бюджет «Зенита»: «Ей нет нужды объяснять это. Семак заработал деньги честным трудом»

Журналист Василий Уткин прокомментировал недавние высказывания Анны Семак, жены главного тренера «Зенита» Сергея Семака, по поводу источников финансирования клуба.

Напомним, вчера Семак, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме, заявила: не имеет никакого отношения к госбюджету и вашим налогам».

совершенно нет нужды объяснять за источники финансирования «Зенита», причем даже если б она лучше в этом разбиралась – все равно не стоило бы.

И личный бизнес тут тоже ни при чем, потому что личный бизнес Анны, в чем бы он ни заключался, имеет семейные средства в качестве как минимум инвестиций, а деньги в семью приносит только муж.

А сказать на самом деле достаточно одно, простое. Независимо ни от чего свои деньги заработал честным трудом, на работе, право заниматься которой он доказывал и доказывает в конкурентной борьбе на открытом рынке услуг. И со всех его доходов много лет платились и платятся весомые налоги.

А как человек тратит заработанное... Слать по произвольно выбранному адресу с таким вопросом. Хоть на парусной яхте слать», – написал Уткин.