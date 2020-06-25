Кашшаи о работе Иванова на «Зенит» – «Спартак»: «Мне понравилось, но без ошибок не обошлось. Он не следовал рекомендациям УЕФА»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил работу арбитра Сергея Иванова на полуфинальном матче Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.
– Если я правильно понял, все решения судьи были верными. Вы считаете, что Иванов отработал матч «Зенит» – «Спартак» на отлично?
– Он отработал хорошо. Мне понравилось, что он сделал. Он строго давал желтые и разговаривал с игроками.
Конечно, без ошибок не обошлось. Были массовые противостояния между игроками, а Иванов не следовал рекомендациям УЕФА в должной мере. Согласно им, нужно наказывать желтой участников конфликтов с обеих сторон.
Но в целом Иванов прав. Конечно, он пропустил пенальти «Зенита» (он был назначен только после обращения к ВАР – прим. Sports.ru). Поэтому – предполагаю, но не утверждаю – оценка в отчете инспектора будет отрицательной.
Но матч он контролировал хорошо. И в других ключевых моментах мы его поддерживаем, – сказал Кашшаи.
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