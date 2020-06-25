Кашшаи о работе Иванова на «Зенит» – «Спартак»: «Мне понравилось, но без ошибок не обошлось. Он не следовал рекомендациям УЕФА»

Глава департамента судейства РФС оценил работу арбитра на полуфинальном матче Олимп Кубка России между и (2:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Если я правильно понял, все решения судьи были верными. Вы считаете, что Иванов отработал матч «Зенит» – «Спартак» на отлично?

– Он отработал хорошо. Мне понравилось, что он сделал. Он строго давал желтые и разговаривал с игроками.

Конечно, без ошибок не обошлось. Были массовые противостояния между игроками, а Иванов не следовал рекомендациям УЕФА в должной мере. Согласно им, нужно наказывать желтой участников конфликтов с обеих сторон.

Но в целом Иванов прав. Конечно, он пропустил пенальти «Зенита» (он был назначен только после обращения к ВАР – прим. Sports.ru). Поэтому – предполагаю, но не утверждаю – оценка в отчете инспектора будет отрицательной.

Но матч он контролировал хорошо. И в других ключевых моментах мы его поддерживаем, – сказал Кашшаи.

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