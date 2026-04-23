Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Спартак», «Ахмат» сыграл вничью с «Балтикой», «Акрон» поделил очки с «Динамо» Махачкала

В Мир РПЛ проходят матчи 26-го тура.

В 26-м туре Мир РПЛ во вторник ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

В среду «Динамо» проиграл на своем поле «Рубину» (0:1), «Зенит» сыграл вничью в гостях с «Локомотивом» (0:0).

В четверг «Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» (2:1) и вернулся на первое место в таблице.

Чемпионат России

26-й тур

Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
22 апреля 14:30, Газовик
Оренбург
Завершен
2 - 1
0.88xG0.97
Пари НН
Матч окончен
90’
+2’
Вешнер Тичич   Сидоренко
Болотов   Квеквескири
89’
Кейрос   Куль
89’
85’
Кастильо   Грулев
Кантеро
84’
  Жезус
82’
  Жезус
79’
70’
Бальбоа   Кастильо
70’
Ивлев   Ермаков
69’
Урванцев   Лесовой
69’
Бальбоа
Пуэбла   Голыбин
68’
Савельев   Жезус
67’
Ценов   Кантеро
57’
55’
Урванцев
47’
Ивлев
2тайм
Перерыв
41’
  Бальбоа
Овсянников
40’
Оренбург
Овсянников, Ценов, Хотулев, Паласиос, Муфи, Болотов, Кейрос, Гюрлюк, Пуэбла, Томпсон, Савельев
Запасные: Болотов, Кейрос, Пуэбла, Савельев, Рудаков, Иващенко, Ценов, Касимов, Ведерников, Поройков, Эль Махрауи, Горелов
1тайм
Пари НН:
Медведев, Коледин, Кирш, Александров, Шнапцев, Смелов, Ивлев, Вешнер Тичич, Урванцев, Бальбоа, Сефас
Запасные: Урванцев, Лукьянов, Кастильо, Пигас, Кошкин, Крашевский, Бальбоа, Майга, Калинский, Ивлев, Вешнер Тичич
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
22 апреля 16:45, ВТБ Арена
Динамо
Завершен
0 - 1
0.83xG1.11
Рубин
Матч окончен
87’
Рожков   Нижегородов
87’
Сааведра   Кабутов
77’
Сиве   Моторин
Бителло   Бабаев
74’
68’
Безруков   Кузяев
68’
Грипши   Кузнецов
Ан. Миранчук   Сергеев
64’
Фомин   Чавес
64’
Гладышев   Артур
52’
Глебов   Маринкин
52’
2тайм
Перерыв
Маричаль
42’
26’
Мальдонадо
19’
  Сиве
Динамо
Лещук, Скопинцев, Рикардо, Маричаль, Касерес, Глебов, Фомин, Бителло, Ан. Миранчук, Гладышев, Тюкавин
Запасные: Фомин, Расулов, Гладышев, Кудравец, Балахонов, Глебов, Бителло, Ан. Миранчук, Осипенко, Окишор, Зайдензаль, Майсторович
1тайм
Рубин:
Ставер, Мальдонадо, Вуячич, Лобов, Рожков, Сааведра, Ходжа, Арройо, Безруков, Грипши, Сиве
Запасные: Безруков, Сиве, Кеняйкин, Сааведра, Грипши, Нигматуллин, Васильев, Юкич, Грицаенко, Иванов, Зотов, Рожков
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
22 апреля 16:45, РЖД Арена
Локомотив
Завершен
0 - 0
1.77xG0.46
Зенит
Матч окончен
Пруцев
90’
+10’
Комличенко
90’
90’
+8’
Джон
90’
+6’
Нино
90’
+3’
Дивеев
Комличенко
90’
+2’
89’
Дркушич   Кондаков
89’
Луис Энрике   Джон
Морозов
89’
Фассон   Ненахов
84’
75’
Дуран
Карпукас   Вера
74’
Бакаев   Пиняев
74’
72’
Вендел
Воробьев   Комличенко
69’
64’
Соболев   Дуран
58’
Глушенков   Мостовой
58’
Дуглас Сантос   Вега
Руденко   Чевардин
46’
2тайм
Перерыв
40’
Глушенков
Батраков
38’
Руденко
32’
8’
Дуглас Сантос
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Бакаев, Погостнов, Сарвели, Руденко, Ньямси, Салтыков, Тимофеев, Фассон, Карпукас, Воробьев, Годяев, Лантратов
1тайм
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Алип, Караваев, Глушенков, Соболев, Москвичев, Дуглас Сантос, Дркушич, Горшков, Латышонок, Адамов, Ерохин, Луис Энрике
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
23 апреля 14:30, Самара Арена
Акрон
Завершен
1 - 1
1.03xG1.1
Динамо Махачкала
Матч окончен
90’
+3’
Евсеев
82’
Мастури   Сандрачук
Джурасович   Хосонов
82’
Болдырев   Аревало
82’
75’
  Хоссейннежад
69’
Сундуков
64’
Агаларов   Джапо
Кузьмин   Джаковац
46’
2тайм
Перерыв
  Р. Фернандес
9’
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Неделчару, Эшковал, Пестряков, Кузьмин, Джурасович, Лончар, Болдырев, Дзюба, Беншимол
Запасные: Кузьмин, Тереховский, Базилевский, Попенков, Васютин, Марадишвили, Морозов, Дмитриев, Джурасович, Болдырев
1тайм
Динамо Махачкала:
Волк, Табидзе, Ахмедов, Аларкон, Сундуков, Мастури, Мрезиг, Глушков, Хоссейннежад, Агаларов, Миро
Запасные: Магомедов, Агаларов, Алибеков, Зинович, Джабраилов, Мастури, Карабашев, Мубарик, Сердеров
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
23 апреля 16:45, Ахмат-Арена
Ахмат
Завершен
1 - 1
0.33xG1.85
Балтика
Матч окончен
Богосавац
90’
+2’
87’
Титков   Мурид
Исмаэл   Жемалетдинов
85’
Мелкадзе   Конате
85’
81’
М. Петров   Манелов
81’
Ласерда   Йенне
71’
Мендель   Рядно
65’
Беликов
Ндонг
63’
  Андраде
60’
Хлусевич   Пряхин
57’
51’
  Ласерда
46’
И. Петров   Беликов
2тайм
Перерыв
40’
Гассама
32’
И. Петров
Ахмат
Ульянов, Цаке, Ндонг, Ибишев, Садулаев, Самородов, Богосавац, Исмаэл, Касинтура, Хлусевич, Мелкадзе
Запасные: Мансилья, Магомедов, Уциев, Исмаэл, Хлусевич, Мелкадзе, Абдулкадыров, Кенжебек, Давлитгереев, Гадио, Шелия, Заре
1тайм
Балтика:
Кукушкин, Филин, Андраде, Варатынов, Гассама, И. Петров, Мендель, Бевеев, М. Петров, Ласерда, Титков
Запасные: Мендель, М. Петров, Титков, Поспелов, И. Петров, Ковалев, Хиль, Ласерда, Любаков, Цицилин, Андерсон, Ковач
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
23 апреля 16:45, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
1 - 2
0.92xG1.32
Краснодар
Матч окончен
85’
  Жубал
Мартинс Перейра   Гарсия
81’
Денисов   Дмитриев
81’
74’
Сперцян   Кобнан Дэвид
74’
Батчи   Боселли
Угальде   Солари
65’
56’
Жубал
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Сперцян
  Мартинс Перейра
38’
Спартак
Максименко, Джику, Зобнин, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс Перейра, Маркиньос, Барко, Жедсон Фернандеш, Угальде
Запасные: Денисов, Угальде, Довбня, Зорин, Заболотный, Мартинс Перейра, Помазун, Самошников, Рябчук, Массалыга, Саусь
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Жубал, Дж. Гонсалес, Ленини, Черников, Батчи, Сперцян, Кривцов, Кордоба
Запасные: Сперцян, Хмарин, Корякин, Пальцев, Тормена, Батчи, Садчиков
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
21 апреля 14:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Завершен
2 - 1
1.59xG0.68
Крылья Советов
Матч окончен
Алвес
90’
+9’
  Алвес
90’
+9’
90’
+9’
Олейников
90’
+7’
Гальдамес
86’
Рахманович   Шуманский
86’
Витюгов   Гальдамес
82’
Бабкин
Мухин   Зиньковский
82’
81’
Ахметов   Столбов
Игнатов   Камано
77’
76’
Евгеньев
72’
Рассказов   Лепский
Ежов   Сантос
64’
Ильин   Федоров
64’
Кравцов   Васильев
63’
63’
Бабкин
Литвинов
61’
60’
Печенин
  Алвес
48’
2тайм
Перерыв
37’
Песьяков
16’
  Олейников
Сочи
Дегтев, Литвинов, Алвес, Солдатенков, Макарчук, Кравцов, Мухин, Магаль, Игнатов, Ежов, Ильин
Запасные: Мециев, Мухин, Волков, Мелешин, Кравцов, Ильин, Силев, Барт, Игнатов, Ежов, Дюпин, Корнеев
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Евгеньев, Ороз, Фернандо, Бабкин, Витюгов, Олейников, Ахметов, Рассказов, Рахманович
Запасные: Фролов, Рассказов, Рекена, Марин, Игнатенко, Рахманович, Кокарев, Ахметов, Хубулов, Сутормин, Витюгов
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 26 тур
21 апреля 16:45, ВЭБ Арена
ЦСКА
Завершен
1 - 1
0.6xG0.73
Ростов
Матч окончен
Гайич   Попович
86’
79’
Роналдо   Лангович
Мусаев   Воронов
77’
75’
Голенков   Байрамян
75’
Чистяков   Семенчук
67’
Ханкич   Одоевский
62’
Миронов
  Мусаев
57’
Мойзес
51’
Козлов   Кармо
46’
2тайм
Перерыв
36’
  Роналдо
Мусаев
29’
ЦСКА
Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Баринов, Обляков, Козлов, Гонду, Круговой, Мусаев
Запасные: Гайич, Козлов, Мусаев, Бесаев, Бадмаев, Бандикян, Баровский, Руис, Алвес, Фиров
1тайм
Ростов:
Ханкич, Сако, Чистяков, Мелехин, Вахания, Кучаев, Миронов, Щетинин, Роналдо, Сулейманов, Голенков
Запасные: Мохеби, Шамонин, Жбанов, Ханкич, Комаров, Аджаса, Чистяков, Голенков, Прохин, Шанталий, Роналдо, Игнатов
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

После писанины Спортса про самую худшую команду чуть ли не в истории РПЛ, Сочи одерживает три победы кряду и начинает борьбу за стыки
Ответ Эдуардо Силва
После писанины Спортса про самую худшую команду чуть ли не в истории РПЛ, Сочи одерживает три победы кряду и начинает борьбу за стыки
Там еще в одной статье про календарь Зенита и Краснодара фигурировалось нечто похожее: у Краснодара будет мотивированный Оренбург, а у Зенита уже утонувший и провалившийся в ФНЛ Сочи, поэтому у Зенита график попроще.
Ответ Эдуардо Силва
После писанины Спортса про самую худшую команду чуть ли не в истории РПЛ, Сочи одерживает три победы кряду и начинает борьбу за стыки
Не знаю как РПЛ, но в чемпионатах России Тюмень-98 вряд ли кто-нибудь переплюнет
Ростов победив Оренбург, уволил Слишковича, затем победив Рубин, уволил Рахимова.
На очереди Челестини?
Ответ zanuda59
Ростов победив Оренбург, уволил Слишковича, затем победив Рубин, уволил Рахимова. На очереди Челестини?
🤣+ плюсую, так и будет
Ответ zanuda59
Ростов победив Оренбург, уволил Слишковича, затем победив Рубин, уволил Рахимова. На очереди Челестини?
Чиполлино непотопляем. Контракт видимо составлен так, что при его увольнении надо платить большую неустойку.
Ладно
Я пошел смотреть на сварку
Это куда интереснее игры ЦСКА
Мусаев от радости креститься начал)
Ответ CapSUArmy
Мусаев от радости креститься начал)
Это комментарий тура!
Не болельщик Зенита, да игра у них хреновая, да вообще в этом сезоне у всех дичь а не футбол в целом. Но как же з.....Л этот вар и эти судейски просмотры, решения, трактовки.... ну вот где тут игра рукой.... в этом сезоне мы смотрим не футбол, а вар, сезон просмотров вар и бесталковые решения и трактовки судьями. Надеюсь следующий сезон будет более футбольный, этот пора заканчивать. 🎪
Ответ Vlad71080
Не болельщик Зенита, да игра у них хреновая, да вообще в этом сезоне у всех дичь а не футбол в целом. Но как же з.....Л этот вар и эти судейски просмотры, решения, трактовки.... ну вот где тут игра рукой.... в этом сезоне мы смотрим не футбол, а вар, сезон просмотров вар и бесталковые решения и трактовки судьями. Надеюсь следующий сезон будет более футбольный, этот пора заканчивать. 🎪
Да ничего не будет, это блевотина уже продолжается несколько лет и не как-то выборочно, а вообще ко всем…
Ответ Nikitooki
Да ничего не будет, это блевотина уже продолжается несколько лет и не как-то выборочно, а вообще ко всем…
Ага, но только почему-то первые две команды по ошибкам судей в свою пользу не меняются - два новодела спартак и краснодар, а Зенит всегда один из самых сасуженных по итогу, в прошлом- самый зауженный. Все таблицы "ошибок" легко гуглятся
Ну чего спартачи, я же сказал что вы в четверг по полной отведаете, что такое судейство по-арутюняновски. А вы не верили. А ведь у Чистякова, черного краснодарского психа и Эдички еще и второй тайм есть. Готовьтесь.
Ответ fil_spb
Ну чего спартачи, я же сказал что вы в четверг по полной отведаете, что такое судейство по-арутюняновски. А вы не верили. А ведь у Чистякова, черного краснодарского психа и Эдички еще и второй тайм есть. Готовьтесь.
Если это так, то почему судья не дал желтые Зобнину, Жедсону и Умярову? Или это тоже часть заговорщетского плана?
Ответ fil_spb
Ну чего спартачи, я же сказал что вы в четверг по полной отведаете, что такое судейство по-арутюняновски. А вы не верили. А ведь у Чистякова, черного краснодарского психа и Эдички еще и второй тайм есть. Готовьтесь.
По текущему судейству это пеналь, хотя бредовый , толчок от Кордобы, Умяр просто тупо пытался сохранить равновесие, как то так.
Про какой характер Краснодара Генич сейчас говорит? Ну Спартак реально же лучше Краснодара смотрелся, ещё и 0 ударов в створ у Краса было. Они проявляли характер конечно, но не в этом матче. Во всяком случае пока. Пока фартит им.
Вообщем по сегодняшнему матчу, особенно второму тайму, больше было похоже, что Локомотив лидер, а не Зенит. Ничего не показал. Зенит просто отскочил. И дело не в пенальти. До этого у Локомотива было несколько стопроцентных моментов.
Захлебывается аж комментатор. Чемпионский Краснодар. Вот Краснодар. Вот это Краснодар.

Они за весь тайм в ворота ни разу не пробили. Чемпионы ****евы.
Ну, справедливо на самом деле. Пенальти откровенно липовый
Ответ OrganicChemist
Ну, справедливо на самом деле. Пенальти откровенно липовый
Как и красная Педро с быками. Такой у нас «админресурс»
Ответ OrganicChemist
Ну, справедливо на самом деле. Пенальти откровенно липовый
Да ладно. Вы тоже начали понимать что к чему?
