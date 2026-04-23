Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Спартак», «Ахмат» сыграл вничью с «Балтикой», «Акрон» поделил очки с «Динамо» Махачкала

В Мир РПЛ проходят матчи 26-го тура.
В 26-м туре Мир РПЛ во вторник ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
В среду «Динамо» проиграл на своем поле «Рубину» (0:1), «Зенит» сыграл вничью в гостях с «Локомотивом» (0:0).
В четверг «Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» (2:1) и вернулся на первое место в таблице.
Чемпионат России
26-й тур
Оренбург
Овсянников, Ценов, Хотулев, Паласиос, Муфи, Болотов, Кейрос, Гюрлюк, Пуэбла, Томпсон, Савельев
Запасные: Болотов, Кейрос, Пуэбла, Савельев, Рудаков, Иващенко, Ценов, Касимов, Ведерников, Поройков, Эль Махрауи, Горелов
Пари НН:
Медведев, Коледин, Кирш, Александров, Шнапцев, Смелов, Ивлев, Вешнер Тичич, Урванцев, Бальбоа, Сефас
Запасные: Урванцев, Лукьянов, Кастильо, Пигас, Кошкин, Крашевский, Бальбоа, Майга, Калинский, Ивлев, Вешнер Тичич
Динамо
Лещук, Скопинцев, Рикардо, Маричаль, Касерес, Глебов, Фомин, Бителло, Ан. Миранчук, Гладышев, Тюкавин
Запасные: Фомин, Расулов, Гладышев, Кудравец, Балахонов, Глебов, Бителло, Ан. Миранчук, Осипенко, Окишор, Зайдензаль, Майсторович
Рубин:
Ставер, Мальдонадо, Вуячич, Лобов, Рожков, Сааведра, Ходжа, Арройо, Безруков, Грипши, Сиве
Запасные: Безруков, Сиве, Кеняйкин, Сааведра, Грипши, Нигматуллин, Васильев, Юкич, Грицаенко, Иванов, Зотов, Рожков
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Бакаев, Погостнов, Сарвели, Руденко, Ньямси, Салтыков, Тимофеев, Фассон, Карпукас, Воробьев, Годяев, Лантратов
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Алип, Караваев, Глушенков, Соболев, Москвичев, Дуглас Сантос, Дркушич, Горшков, Латышонок, Адамов, Ерохин, Луис Энрике
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Неделчару, Эшковал, Пестряков, Кузьмин, Джурасович, Лончар, Болдырев, Дзюба, Беншимол
Запасные: Кузьмин, Тереховский, Базилевский, Попенков, Васютин, Марадишвили, Морозов, Дмитриев, Джурасович, Болдырев
Динамо Махачкала:
Волк, Табидзе, Ахмедов, Аларкон, Сундуков, Мастури, Мрезиг, Глушков, Хоссейннежад, Агаларов, Миро
Запасные: Магомедов, Агаларов, Алибеков, Зинович, Джабраилов, Мастури, Карабашев, Мубарик, Сердеров
Ахмат
Ульянов, Цаке, Ндонг, Ибишев, Садулаев, Самородов, Богосавац, Исмаэл, Касинтура, Хлусевич, Мелкадзе
Запасные: Мансилья, Магомедов, Уциев, Исмаэл, Хлусевич, Мелкадзе, Абдулкадыров, Кенжебек, Давлитгереев, Гадио, Шелия, Заре
Балтика:
Кукушкин, Филин, Андраде, Варатынов, Гассама, И. Петров, Мендель, Бевеев, М. Петров, Ласерда, Титков
Запасные: Мендель, М. Петров, Титков, Поспелов, И. Петров, Ковалев, Хиль, Ласерда, Любаков, Цицилин, Андерсон, Ковач
Спартак
Максименко, Джику, Зобнин, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс Перейра, Маркиньос, Барко, Жедсон Фернандеш, Угальде
Запасные: Денисов, Угальде, Довбня, Зорин, Заболотный, Мартинс Перейра, Помазун, Самошников, Рябчук, Массалыга, Саусь
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Жубал, Дж. Гонсалес, Ленини, Черников, Батчи, Сперцян, Кривцов, Кордоба
Запасные: Сперцян, Хмарин, Корякин, Пальцев, Тормена, Батчи, Садчиков
Сочи
Дегтев, Литвинов, Алвес, Солдатенков, Макарчук, Кравцов, Мухин, Магаль, Игнатов, Ежов, Ильин
Запасные: Мециев, Мухин, Волков, Мелешин, Кравцов, Ильин, Силев, Барт, Игнатов, Ежов, Дюпин, Корнеев
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Евгеньев, Ороз, Фернандо, Бабкин, Витюгов, Олейников, Ахметов, Рассказов, Рахманович
Запасные: Фролов, Рассказов, Рекена, Марин, Игнатенко, Рахманович, Кокарев, Ахметов, Хубулов, Сутормин, Витюгов
ЦСКА
Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Баринов, Обляков, Козлов, Гонду, Круговой, Мусаев
Запасные: Гайич, Козлов, Мусаев, Бесаев, Бадмаев, Бандикян, Баровский, Руис, Алвес, Фиров
Ростов:
Ханкич, Сако, Чистяков, Мелехин, Вахания, Кучаев, Миронов, Щетинин, Роналдо, Сулейманов, Голенков
Запасные: Мохеби, Шамонин, Жбанов, Ханкич, Комаров, Аджаса, Чистяков, Голенков, Прохин, Шанталий, Роналдо, Игнатов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица РПЛ
Статистика РПЛ
На очереди Челестини?
Я пошел смотреть на сварку
Это куда интереснее игры ЦСКА
Они за весь тайм в ворота ни разу не пробили. Чемпионы ****евы.