Юрий Жирков: «Соболев первый схватил меня за футболку. Я потерял равновесие»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал об эпизоде с падением в штрафной питерцев форварда «Спартака» Александра Соболева в полуфинале Олимп Кубка России (2:1).
«Я играл по Соболеву, в борьбе за мяч почувствовал, что он первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие.
Он мог получить преимущество, и я рефлекторно для координации взял его.
Абсолютно равное обоюдное противостояние – никто не хотел уступать, да и претензий друг к другу не было», – объяснил свои действия Жирков.
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