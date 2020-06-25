Юрий Жирков: «Соболев первый схватил меня за футболку. Я потерял равновесие»

Теги Спартак Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Олимп Кубок России Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал об эпизоде с падением в штрафной питерцев форварда «Спартака» Александра Соболева в полуфинале Олимп Кубка России (2:1).

«Я играл по Соболеву, в борьбе за мяч почувствовал, что он первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие.

Он мог получить преимущество, и я рефлекторно для координации взял его.

Абсолютно равное обоюдное противостояние – никто не хотел уступать, да и претензий друг к другу не было», – объяснил свои действия Жирков.

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