Арбитр Федотов: «Иванов должен был ставить пенальти в ворота «Зенита». Жирков утянул Соболева вниз за майку»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорные эпизоды первого тайма 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1, перерыв).

«Иванов должен был ставить пенальти в ворота «Зенита». Соболев пытался остановиться, чтобы принять мяч, а Жирков утянул его вниз за майку.

В ворота «Спартака» пенальти был. На Азмуне нарушали правила», – сказал Федотов.

На Sports.ru можно посмотреть матч «Зенит» – «Спартак» в прямом эфире. Также доступен текстовый онлайн.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Иванов назначил пенальти в ворота «Спартака» после ВАР. Момент с падением Соболева в штрафной «Зенита» не пересматривали

После «Зенит» – «Спартак» Иванова атаковали оба клуба. Его отстранили, а в судействе началась революция