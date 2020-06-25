Федун про 1:2 с «Зенитом»: «Судейство не хочу комментировать. Вы сами все видели»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча с «Зенитом» (1:2) в 1/2 финала Олимп Кубка России.
«Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами все видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит.
Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то, что происходит», – сказал Федун.
Главным арбитром матча был Сергей Иванов.
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