Федун про 1:2 с «Зенитом»: «Судейство не хочу комментировать. Вы сами все видели»

Владелец «Спартака» подвел итоги матча с «Зенитом» (1:2) в 1/2 финала Олимп Кубка России.

«Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами все видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит.

Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру. Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то, что происходит», – сказал Федун.

Главным арбитром матча был .

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