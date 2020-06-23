Сергей Семак: «Регламент РПЛ несправедлив. Неправильно, когда региональные власти решают, какой команде можно играть»

Главный тренер высказался о регламенте возобновления сезона РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Вы активно высказывались по матчу «Сочи» – «Ростов». Какое у вас отношение ко всему, что произошло в летней части сезона? Парамонов предложил расширить РПЛ до 18 команд – как смотрите на это?

– Предложение не поддерживаю. Сезон нужно будет завершать до 15 мая, некуда ставить дополнительные матчи.

Если бы был полноценный сезон без влияния коронавируса и без Евро, наверное, возможно было бы. Сейчас не представляю, где в календаре найти даты для еще четырех игр.

Моя позиция не изменилась. Прежде чем возобновлять чемпионат, нужно было разобраться с медицинским регламентом, чтобы для всех были равные условия. Абсолютно неправильно, когда региональные власти решают, кого нужно изолировать, какой команде можно играть, какой нельзя.

Должны были быть правила. Договариваться с Роспотребнадзором, чтобы для футбола правила были понятны для всех: какое количество, кто является в группе риска или контактным лицом. Это то, что лежало на поверхности.

Но я тренер – я не представляю никакой значимости для принятия решений о возобновлении чемпионата. Медицинский регламент мне понятен, но, на мой взгляд, он несправедлив, – заявил Семак.